Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нагельсман прокомментировал результат встречи с «Хоффенхаймом»

Нагельсман прокомментировал результат встречи с «Хоффенхаймом»
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал итоги матча 26-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Это была очень хорошая игра для болельщиков. Я доволен игрой на протяжении длительных отрезков встречи. Возможно, мы были немного ближе к трём очкам. Но и ничья не была совершенно незаслуженной», — цитирует тренера Kicker.

Счёт в матче открыл на 32-й минуте нападающий «Хоффенхайма» Кристоф Баумгартнер. Мюнхенцы сравняли счёт благодаря голу Роберта Левандовского в компенсированное время первого тайма. Это уже вторая подряд игра в Бундеслиге, в которой «Бавария» не может одержать победу. В предыдущем туре подопечные Нагельсмана не смогли обыграть «Байер», встреча закончилась с таким же счётом — 1:1.

Новость по теме
«Бавария» не сумела обыграть «Хоффенхайм» в матче 26-го тура Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022