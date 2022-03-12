Нагельсман прокомментировал результат встречи с «Хоффенхаймом»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал итоги матча 26-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом». Встреча завершилась со счётом 1:1.



«Это была очень хорошая игра для болельщиков. Я доволен игрой на протяжении длительных отрезков встречи. Возможно, мы были немного ближе к трём очкам. Но и ничья не была совершенно незаслуженной», — цитирует тренера Kicker.



Счёт в матче открыл на 32-й минуте нападающий «Хоффенхайма» Кристоф Баумгартнер. Мюнхенцы сравняли счёт благодаря голу Роберта Левандовского в компенсированное время первого тайма. Это уже вторая подряд игра в Бундеслиге, в которой «Бавария» не может одержать победу. В предыдущем туре подопечные Нагельсмана не смогли обыграть «Байер», встреча закончилась с таким же счётом — 1:1.