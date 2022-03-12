Бабаев назвал грустной шуткой задачу ЦСКА попасть в еврокубки на следующий сезон

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задачах, которые стоят перед командой в нынешнем сезоне.
«Задачи не ставятся. Нам нужно стараться побеждать в каждом следующем матче, а по итогу посмотрим в таблице. Можно ли сказать, что стоит задача хотя бы попасть в еврокубки?
Это, конечно, такая грустная шутка. Естественно, изначально ставили задачу попадания в еврокубки. Задачу не снимаем. Нет такого, что должны занять конкретное место. От матча к матчу движемся.
Верить в быстрое решение ситуации надо всегда. Но, к сожалению, как мы видим, не очень воспринимаются наши доводы. Но в любом случае будем отстаивать свои права.
Могу ли назвать эту трансферную кампанию одной из самых успешных за время моей работы в ЦСКА? Нет. Я работаю достаточно давно: выводы нужно делать по итогам достигнутого результата и вклада новичков в этот результат. Если мы вспомним футболистов, которые переходили за последние 20 лет… Даже не беру эпоху Вагнера и Карвальо. Уже позже Думбия, Хонда. Ребята выигрывали чемпионат, и там можно говорить, что у них всё получилось. Сейчас, безусловно, новички оставляют яркое впечатление, но окончательные выводы делать пока преждевременно», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 12 марта 2022
-
23:28
-
23:20
-
23:17
-
23:17
-
23:05
-
22:54
-
22:44
-
22:41
-
22:38
-
22:26
-
22:22
-
22:22
-
22:20
-
22:20
-
22:16
-
22:12
-
22:04
-
22:04
-
22:00
-
21:55
-
21:50
-
21:41
-
21:40
-
21:38
-
21:31
-
21:28
-
21:24
-
21:19
-
21:17
-
21:12
-
21:09
-
21:07
-
21:05
-
21:04
-
21:04