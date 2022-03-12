Бабаев назвал грустной шуткой задачу ЦСКА попасть в еврокубки на следующий сезон

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задачах, которые стоят перед командой в нынешнем сезоне.



«Задачи не ставятся. Нам нужно стараться побеждать в каждом следующем матче, а по итогу посмотрим в таблице. Можно ли сказать, что стоит задача хотя бы попасть в еврокубки?



Это, конечно, такая грустная шутка. Естественно, изначально ставили задачу попадания в еврокубки. Задачу не снимаем. Нет такого, что должны занять конкретное место. От матча к матчу движемся.



Верить в быстрое решение ситуации надо всегда. Но, к сожалению, как мы видим, не очень воспринимаются наши доводы. Но в любом случае будем отстаивать свои права.



Могу ли назвать эту трансферную кампанию одной из самых успешных за время моей работы в ЦСКА? Нет. Я работаю достаточно давно: выводы нужно делать по итогам достигнутого результата и вклада новичков в этот результат. Если мы вспомним футболистов, которые переходили за последние 20 лет… Даже не беру эпоху Вагнера и Карвальо. Уже позже Думбия, Хонда. Ребята выигрывали чемпионат, и там можно говорить, что у них всё получилось. Сейчас, безусловно, новички оставляют яркое впечатление, но окончательные выводы делать пока преждевременно», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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