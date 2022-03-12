Дмитрий Булыкин: «Локомотиву» про еврокубки можно забыть, надо строить состав и систему

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о поражении «Локомотива» в матче 21-го тура с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 2:1.
«Эмоции положительные. Мы увидели хороший матч с голами и голевыми моментами. ЦСКА повезло: им удалось забить, когда железнодорожники потеряли концентрацию в конце. Для «Локомотива» это, конечно, немного обидно. Но это футбол, эмоции, желание, которое воплощается в голы.
Про еврокубки команде можно забыть! Сейчас «Локомотиву» нужно сосредоточиться на своём составе и строить систему. Им нужно искать тренерский штаб, который будет отвечать за команду.
Уход легионеров? Думаю, многим понравится, когда в нашем чемпионате будет меньше легионеров. Сейчас нужно растить своих молодых футболистов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 12 марта 2022
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