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Дмитрий Булыкин: «Локомотиву» про еврокубки можно забыть, надо строить состав и систему

Дмитрий Булыкин: «Локомотиву» про еврокубки можно забыть, надо строить состав и систему
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о поражении «Локомотива» в матче 21-го тура с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 2:1.

«Эмоции положительные. Мы увидели хороший матч с голами и голевыми моментами. ЦСКА повезло: им удалось забить, когда железнодорожники потеряли концентрацию в конце. Для «Локомотива» это, конечно, немного обидно. Но это футбол, эмоции, желание, которое воплощается в голы.

Про еврокубки команде можно забыть! Сейчас «Локомотиву» нужно сосредоточиться на своём составе и строить систему. Им нужно искать тренерский штаб, который будет отвечать за команду.

Уход легионеров? Думаю, многим понравится, когда в нашем чемпионате будет меньше легионеров. Сейчас нужно растить своих молодых футболистов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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