Дмитрий Булыкин: «Локомотиву» про еврокубки можно забыть, надо строить состав и систему

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о поражении «Локомотива» в матче 21-го тура с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 2:1.



«Эмоции положительные. Мы увидели хороший матч с голами и голевыми моментами. ЦСКА повезло: им удалось забить, когда железнодорожники потеряли концентрацию в конце. Для «Локомотива» это, конечно, немного обидно. Но это футбол, эмоции, желание, которое воплощается в голы.



Про еврокубки команде можно забыть! Сейчас «Локомотиву» нужно сосредоточиться на своём составе и строить систему. Им нужно искать тренерский штаб, который будет отвечать за команду.



Уход легионеров? Думаю, многим понравится, когда в нашем чемпионате будет меньше легионеров. Сейчас нужно растить своих молодых футболистов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Новость по теме Гильерме рассказал, когда вернётся в общую группу «Локомотива»