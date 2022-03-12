Масалитин: ЦСКА повезло в игре с «Локомотивом», но удача любит сильнейших

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о победе армейцев в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1). Победный мяч армейцы забили в компенсированное время, отличился защитник Марио Фернандес.

«В первом тайме лучше смотрелся «Локомотив»: выигрывали все подборы, были поострее в атаке. В итоге так и забили свой мяч. Однако в конце Марио разобрался! Фернандес всегда был бойцом — он и в масках играл.



В принципе, игра смотрелась, был хороший, динамичный темп. ЦСКА только создаётся, толком друг друга не знают. Но они заряжены на победу! Вырабатывается определённый характер, всегда хотят выигрывать на морально-волевых — это очень хорошо. Да, сегодня повезло, но удача любит сильнейших», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.