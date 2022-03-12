Линекер: Гарри забивает за «Тоттенхэм»… Магуайр, а не Кейн
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался об автоголе защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (3:2).
«Гарри забивает за «Тоттенхэм»…Магуайр, а не Кейн», — написал Линекер в «Твиттере».
Отметим, что форвард «шпор» Гарри Кейн забил в ворота «Манчестер Юнайтед». Напомним, «красные дьяволы» одержали победу в матче со «Тоттенхэмом» благодаря хет-трику нападающего Криштиану Роналду.
«Манчестер Юнайтед» в 29 матчах набрал 50 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм Хотспур» (45) находится на 7-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (69).
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