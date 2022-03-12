Вещатель объявил о приостановке трансляции матчей РПЛ в Испании

Пресс-служба испанского вещателя чемпионата России сообщила о том, что матчи Российской Премьер-Лиги больше не будут транслироваться в Испании.
«Сообщаем, что Российская Премьер-Лига больше недоступна. Матчи этого турнира больше не будут транслироваться на нашей платформе», — приводит ТАСС заявление пресс-службы LaLiga Sports TV.
В этом сезоне матчи Российской Премьер-Лиги транслировались в 107 странах, в 67 странах были доступны на платформе YouTube. Информации о решениях других вещателей Российской Премьер-Лиги за рубежом пока не поступало.
Ранее руководители чемпионатов Франции, Англии, Португалии и Шотландии приняли решение о прекращении трансляций на территории России.
На данный момент в Российской Премьер-Лиге лидирует петербургский «Зенит», набравший 44 очка после 20 туров.
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