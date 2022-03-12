Видеообзор драматичной победы ЦСКА в матче с «Локомотивом»

Сегодня, 12 марта, состоялся центральный матч 21-го тура РПЛ. «Локомотив» принимал ЦСКА. Матч закончился победой армейцев со счётом 2:1.
На 39-й минуте отличился полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи. На 42-й минуте ответный мяч забил нападающий железнодорожников Вильсон Изидор. В добавленное ко второму тайму время забил защитник армейцев Марио Фернандес. Отметим, что Языджи забил уже три мяча и сделал две результативные передачи в пяти матчах после перехода в ЦСКА.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».
Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).
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