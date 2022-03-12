Криштиану Роналду высказался о хет-трике в ворота «Тоттенхэма»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о своём хет-трике в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (3:2).

«Безмерно счастлив своему первому хет-трику после возвращения на «Олд Траффорд»! Ничто не сравнится с ощущением того, что ты снова выходишь на поле и помогаешь команде голами и своим старанием.

Мы ещё раз доказали, что можем победить любую команду в любой момент, если будем упорно работать и сплотимся. Для «Ман. Юнайтед» нет пределов! Вперёд, «дьяволы»! — написал Роналду в «Инстаграме».

Напомним, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года из «Ювентуса» за € 15 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Контракт Роналду с английским клубом истекает в 2023 году.