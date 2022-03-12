Изидор: в России мне комфортно. Чувствую себя как рыба в воде

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА. Матч завершился победой армейцев со счётом 2:1.



«Разочарованы результатом. Игра была интенсивная, много единоборств. Надеюсь, мы извлечём уроки, чтобы продолжать путь дальше.



С адаптацией не было проблем. На сборах у меня было много моментов, но я не забивал. Хотя я не сомневался, что выйду на путь забитых мячей, знал, что так и будет.



В России мне комфортно. Чувствую себя как рыба в воде. Семья меня поддерживает. Всё хорошо. Мы не разделяем наших трёх тренеров, слушаем всех, они вносят свой вклад в подготовку к матчу», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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