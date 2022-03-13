Роналду сделал 59 хет-триков за карьеру, у Месси – на 4 меньше

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оформил хет-трик, ставший 59-м в его карьере.



Португалец отметился тремя мячами в ворота «Тоттенхэма» в матче 29-го тура АПЛ. Матч завершился победой манкунианцев со счётом 3:2. Из 59 хет-триков 49 он сделал, выступая на клубном уровне, 10 – в составе национальной сборной.



Достижение Роналду является лучшим результатом среди действующих футболистов. Ближайший преследователь – аргентинец Лионель Месси – имеет на своём счету на 4 хет-трика меньше. У нападающего «ПСЖ» их 55.



После победы над «шпорами» «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице АПЛ с 50 очками в 29 матчах. Всего в текущем сезоне португалец сумел отличиться 18 раз во всех турнирах.

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