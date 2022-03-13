«Спартак» объявил об открытии клубного телеграм-канала, упомянув Зарему Салихову

Московский «Спартак» объявил о создании нового клубного телеграм-канала.
Пресс-служба красно-белых опубликовала видео, в котором имитируется переписка с Заремой Салиховой, супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна.
— Давайте порвём «Телеграм»!
— Опять?
– Снова, — сказано от лица Салиховой.
Напомним, летом 2021 года Салихова создала телеграм-канал, в котором высказывалась о делах клуба. Спустя некоторое время объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group обратилось к Леониду Федуну с рядом требований, в числе которых было уничтожение телеграм-канала Салиховой. Канал Салиховой стал недоступен для новых пользователей, а подписчики лишись возможности оставлять комментарии под записями.
После 20 сыгранных туров «Спартак» располагается на 9-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 26 очков.
- 13 марта 2022
-
01:00
-
00:59
-
00:59
-
00:58
-
00:54
-
00:46
-
00:43
-
00:27
-
00:27
- 12 марта 2022
-
23:57
-
23:52
-
23:50
-
23:49
-
23:46
-
23:38
-
23:28
-
23:20
-
23:17
-
23:17
-
23:05
-
22:54
-
22:44
-
22:41
-
22:38
-
22:26
-
22:22
-
22:22
-
22:20
-
22:20
-
22:16
-
22:12
-
22:04
-
22:04
-
22:00
-
21:55