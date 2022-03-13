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«Спартак» объявил об открытии клубного телеграм-канала, упомянув Зарему Салихову

«Спартак» объявил об открытии клубного телеграм-канала, упомянув Зарему Салихову
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Московский «Спартак» объявил о создании нового клубного телеграм-канала.

Пресс-служба красно-белых опубликовала видео, в котором имитируется переписка с Заремой Салиховой, супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна.

— Давайте порвём «Телеграм»!

— Опять?

– Снова, — сказано от лица Салиховой.

Напомним, летом 2021 года Салихова создала телеграм-канал, в котором высказывалась о делах клуба. Спустя некоторое время объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group обратилось к Леониду Федуну с рядом требований, в числе которых было уничтожение телеграм-канала Салиховой. Канал Салиховой стал недоступен для новых пользователей, а подписчики лишись возможности оставлять комментарии под записями.

После 20 сыгранных туров «Спартак» располагается на 9-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 26 очков.

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