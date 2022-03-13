Рангник: Роналду показал, что у него есть качества, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался об игре нападающего Криштиану Роналду в матче 29-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».



«Не ожидал, что Роналду забьёт три гола, но ожидал, что он забьёт. Именно поэтому я решил поставить его на матч. В четверг он выглядел настолько хорошо на тренировке, что я решил выпустить его в старте, а не со скамейки запасных.



Когда у игрока уровня Роналду возникают проблемы, то это вызов. Но сегодня он показал, что у него по-прежнему есть качества, чтобы играть за такую команду, как «Манчестер Юнайтед». Он способен быть частью команды, и, если мы хотим добиться успеха в конце сезона, это то, что нам нужно», – цитирует Рангника ВВС.



Встреча проходила на «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 3:2 в пользу манкунианцев.

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