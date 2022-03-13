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Марио героически добывал победу, ЦСКА обнимались всей командой. Фото победы над «Локо»

Марио героически добывал победу, ЦСКА обнимались всей командой. Фото победы над «Локо»
Антон Заболотный и Марио Фернандес
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12 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал волевую победу над «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

«Игра была интересная для болельщиков. Обилие неплохих моментов. У нас их было больше, заслужили победу. Радует, что вторую игру подряд вытаскиваем концовку, проявляем характер. Надеюсь, это превратится в тенденцию.

У нас тяжёлый график, большая группа игроков имеет мышечные повреждения. У Заболотного было повреждение, смог играть 20 минут, выпустили его на этот период», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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