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«Милан» обыграл «Эмполи» и увеличил отрыв от второго места на пять очков

«Милан» обыграл «Эмполи» и увеличил отрыв от второго места на пять очков
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В ночь с 12 на 13 марта мск на стадионе «Сан-Сиро» в Милане в рамках 29-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Милан» принимал «Эмполи». Хозяева одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 19-й минуте отличился французский защитник «Милана» Пьер Калюлю.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Даниэле Киффи. Ему помогали ассистенты Давиде Империале и Дамьяно Ди Йорьо. Резервный рефери – Мануэль Вольпи.

После 29 сыгранных туров «Милан» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022, имея в своём активе 63 очка. «Эмполи» с 32 очками находится на 13-й строчке в таблице. В тройку также входят «Интер» (58) и «Наполи» (57).

Италия - Серия А. 29-й тур
12 марта 2022, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Эмполи
Эмполи
1:0 Калюлю – 19'
Комментарии
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