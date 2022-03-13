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«Валенсия» и «Хетафе» разошлись миром в матче 28-го тура Примеры

«Валенсия» и «Хетафе» разошлись миром в матче 28-го тура Примеры
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В ночь с 12 на 13 марта мск на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» принимал «Валенсию». Команды не сумели выявить победителя, счёт – 0:0.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев провёл весь матч в запасе.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Гуильермо Куадра Фернандес. Ему помогали ассистенты Диего Барберо Севилья и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервным рефери выступал Альберт Авалос Мартос.

После 28 сыгранных туров «Валенсия» располагается на девятом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Летучие мыши» имеют в своём активе 37 очков. «Хетафе» с 28 очками находится на 15-м месте в таблице.

Испания - Примера. 28-й тур
12 марта 2022, суббота. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 0
Валенсия
Валенсия
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