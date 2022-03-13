Хави рассказал, что написал Месси после вылета «ПСЖ» от «Реал» в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что написал сообщение нападающему «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси после вылета из Лиги чемпионов.
«У нас хорошие отношения. Мы часто общаемся. После вылета «ПСЖ» я написал ему, посочувствовал. В Лиге чемпионов такие вещи случаются. «Реал» переломил ход поединка», — цитирует Хави Marca.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «ПСЖ» со счётом 3:1. Месси провёл на поле всю игру, но не отметился результативными действиями. В первой игре, коротая прошла в Париже, победили хозяева (1:0).
Месси и Хави играли в «Барселоне» с 2004 года, когда Лионель провёл свой первый матч за клуб, вплоть до 2015 года, когда Хави завершил своё выступление в составе каталонского клуба.
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