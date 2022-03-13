Рангник не уверен, что Фернандеш будет доступен для «МЮ» в ответной игре с «Атлетико» в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о пропуске матча 29-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (3:2) 27-летним португальским хавбеком Бруну Фернандешем, а также выразил мнение о его возможном появлении на поле в ответной игре с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«К сожалению, на сегодняшний день Бруну травмирован. Вчера он не мог тренироваться и не был доступен для игры. Надеюсь, он вернётся во вторник, но сегодня Фернандеш не мог быть включён в заявку», — приводит слова Рангника Football Espana со ссылкой на MUTV.

Напомним, первый матч между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов, прошедший в Испании 23 февраля, завершился вничью – 1:1. Ответная игра пройдёт во вторник, 15 марта, начало – 23:00 мск.