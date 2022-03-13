«Из России с любовью». Экс-владелец «Кристала» — о том, чем его впечатлил Абрамович

Английский бизнесмен Саймон Джордан, владевший клубом «Кристал Пэлас» в период с 2000 по 2010 год, рассказал, чем его сумел впечатлить Роман Абрамович после покупки лондонского «Челси».

«Уже при первой встрече с Романом Абрамовичем я почувствовал элемент «из России с любовью». Первым матчем «Челси» в этой стране после того, как он купил их в 2003 году, был товарищеский матч как раз с «Кристал Пэлас», клуба, которым я владел в то время.

Тогда мало что было известно об Абрамовиче и мотивах его инвестиций в английский футбол, но он сумел произвести на меня впечатление. Почему? Обычай предсезонных товарищеских матчей такого рода заключался в том, что две команды делили между собой прибыль за проданные билеты, но мы были клубом из Чемпионшипа, принимающим клуб Премьер-лиги, и Абрамович сказал, что он оставляет всю выручку с игры нам. Итак, моё первое впечатление о нем было как о благожелательном влиянии», — сообщил Джордан в своей колонке для The Times.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).

10 марта против Абрамовича правительством Великобритании были введены санкции. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

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