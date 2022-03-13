«Манчестер Юнайтед» первым в АПЛ покорил отметку в 400 побед в домашних играх

«Манчестер Юнайтед» благодаря победе над «Тоттенхэм Хотспур» (3:2) в 29-м туре чемпионата Англии стал рекордсменом соревнований по количеству побед на домашнем стадионе. Об этом сообщается в «Твиттере» OptaJoe.
Как отмечает источник, «Манчестер Юнайтед» выиграл ровно 400 домашних матчей Премьер-лиги, став первой командой, достигшей такого рубежа в соревновании. 23 из этих побед были одержаны именно над «Тоттенхэмом», и это больше, чем любая другая команда обыграла другую дома в Премьер-лиге.
«Манчестер Юнайтед» в 29 матчах набрал 50 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм Хотспур» (45) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (69).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 13 марта 2022
-
04:02
-
03:50
-
03:27
-
03:20
-
02:39
-
02:09
-
02:05
-
01:52
-
01:36
-
01:14
-
01:00
-
00:59
-
00:59
-
00:58
-
00:54
-
00:46
-
00:43
-
00:27
-
00:27
- 12 марта 2022
-
23:57
-
23:52
-
23:50
-
23:49
-
23:46
-
23:38
-
23:28
-
23:20
-
23:17
-
23:17
-
23:05
-
22:54
-
22:44
-
22:41
-
22:38
-
22:26