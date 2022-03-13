«Манчестер Юнайтед» первым в АПЛ покорил отметку в 400 побед в домашних играх

«Манчестер Юнайтед» благодаря победе над «Тоттенхэм Хотспур» (3:2) в 29-м туре чемпионата Англии стал рекордсменом соревнований по количеству побед на домашнем стадионе. Об этом сообщается в «Твиттере» OptaJoe.



Как отмечает источник, «Манчестер Юнайтед» выиграл ровно 400 домашних матчей Премьер-лиги, став первой командой, достигшей такого рубежа в соревновании. 23 из этих побед были одержаны именно над «Тоттенхэмом», и это больше, чем любая другая команда обыграла другую дома в Премьер-лиге.



«Манчестер Юнайтед» в 29 матчах набрал 50 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм Хотспур» (45) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (69).

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