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Ольмо – о Хави: он для меня настоящий образец для подражания

Ольмо – о Хави: он для меня настоящий образец для подражания
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо поделился мнением о главном тренере испанской «Барселоны» Хави.

«Хави для меня настоящий образец для подражания. Он — легенда. То, что он сделал для «Барселоны» и сборной Испании, было невероятным. Сейчас он начинает свой путь как тренер. Я очень рад за него, он родом из моего города, из Терассы.

Когда он говорит, что я сильная личность и могу делать на поле многое, то это означает, что у меня сейчас всё очень хорошо. Для меня большая честь такие заявления», — цитирует Ольмо Sport Bild.

В текущем сезоне Ольмо сыграл за «РБ Лейпциг» 17 матчей во всех турнирах, забив 3 гола, а также сделав 4 голевые передачи. После 25 игр на счету «красных быков» 41 очко в немецкой Бундеслиге. Команда находится на 6-м месте в турнирной таблице.

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