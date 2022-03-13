Крамарич – о матче с «Баварией»: игра могла закончиться со счётом 5:5

Нападающий немецкого клуба «Хоффенхайм» Андрей Крамарич поделился впечатлениями о матче с мюнхенской «Баварией» (1:1) в матче 26 тура Бундеслиги.
«Это была очень напряжённая игра. Она могла закончиться со счётом 5:5. Я мог забить несколько голов, но у «Баварии» тоже были возможности отличиться больше.
Мы играли с одной из лучших команд мира, так что мы можем радоваться ничьей. Думаю, болельщикам понравилась игра», — цитирует Крамарича официальный сайт клуба.
В текущем сезоне Крамарич сыграл за «Хоффенхайм» 27 матчей во всех турнирах, забив 6 голов, а также сделав 7 ассистов. После 26 игр на счету «деревенских» 44 очка в немецкой Бундеслиге. Команда находится на 5-м месте в турнирной таблице. «Бавария» занимает первую строчку. На их счету 60 баллов.
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