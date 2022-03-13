«Урал» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 12:00

Сегодня, 13 марта, состоится матч «Урал» — «Ахмат». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Ахмат».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).



Грозненский «Ахмат» набрал 30 очков в 20 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (19) — на 13-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).