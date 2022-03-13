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«Химки» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ начнётся в 14:00

«Химки» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ начнётся в 14:00
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Сегодня, 13 марта, в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 подмосковные «Химки» примут на своём поле «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Денис Березнов. Резервный арбитр — Сергей Чебан. Вся судейская бригада из Москвы.

Напомним, встречу точно пропустит защитник «Химок» Юрий Жирков, который получил повреждение в прошлом матче чемпионата России.

«Химки» набрали 14 очков в 20 матчах и занимают последнее 16-е место в турнирной таблице нынешнего розыгрыша РПЛ. «Сочи» (37) – на 4-м месте.

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