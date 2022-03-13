Игнашевич – о «Торпедо»: ко мне по-человечески здесь не относились…

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался после матча 27-го тура ФНЛ со своей бывшей командой — «Торпедо» (2:2).
«На таком поле невозможно было играть в футбол! Поэтому игра разбилась на эпизоды — длинные передачи, подбор. Кто преуспел в этом компоненте, тот имел какое-то визуальное территориальное преимущество. Что-то у нас получалось, что-то — нет. К сожалению, мы допустили много ошибок. Это связано с тем, что нам не хватило свежести после тяжёлых переездов и бессонных ночей, проведённых в дороге. Это чувствовалось, потому что в концовке первого тайма мы чуть-чуть просели. Так же было и в начале второго тайма. Но потом разбегались и по скоростям были уже на своём уровне.
Справедлив ли результат? Наверное, результат всегда справедлив. А вопросы логистики я обсуждать не хочу.
Испытал ли какие-то человеческие эмоции от возвращения сюда? Нет. Человеческого ничего не было. Ко мне по-человечески здесь не относились. Поэтому… Нет, ничего такого человеческого не испытал», — сказал Игнашевич в видео, опубликованном пресс-службой «Балтики» во «ВКонтакте».
Напомним, Игнашевич возглавлял «Торепдо» с лета 2019 года по март 2021-го.
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