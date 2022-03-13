«Урал» — «Ахмат»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ахмата» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Ахмат».



«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Кульмичёв, Магомадов, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Гаджимурадов.



Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Колесниченко, Шмыков, Шатов, Евсеев, Подберёзкин, Железнов, Юшин, Агеев.



«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Коновалов, Уткин, Бериша, Швец, Харин, Конате.



Запасные: Шелия, Пуцко, Ибишев, Кадыров, Карапузов, Садулаев, Иналкаев, Кадыров, Умаев, Альсултанов.