Цорн прокомментировал поражение «Локомотива» в дерби с ЦСКА

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал поражение железнодорожников в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).
«Считаю, что получилось настоящее и полноценное дерби. Мы будем продолжать работать», — приводит слова Цорна «Спорт-экспресс».
Напомним, 12 марта на стадионе «РЖД Арена» в Москве в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» принимал ЦСКА. «Армейцы» одержали победу со счётом 2:1. Решающий гол был забит на 90+1-й минуте – его автором стал Марио Фернандес.
Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).
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