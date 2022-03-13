Лоськов – о неудачных результатах «Локомотива»: команда не обращает на это внимание

И.о. главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов высказался по итогам матча 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

«Будет ли связка Едвай – Мампасси и дальше действовать вместе? Пока только они у нас два центральных защитника. Ещё есть Артур Чёрный, у которого мало игровой практики. Больше у нас центральных защитников нет. Едвай сыграл сегодня хорошо, это его первая игра после травмы. Честно говоря, мы не думали, что он выдержит все девяносто минут. Но он молодец.

Почему каждый стандарт у ворот «Локомотива» опасен? Если вы посмотрите, то наша команда не такая высокорослая, поэтому у нас проблемы при стандартных положениях. Поэтому мы стараемся меньше зарабатывать угловых и штрафных у своих ворот.

Почему не реализуем контратаки? Я думаю, что ребята ещё не вошли в игровой тонус, была большая пауза. У Рифата был момент, он не забил. Хотел бы ему, наоборот, помочь, что бы он переломил это: ему надо забить гол. Не идёт у него, два пенальти не забил, сегодня в пустые ворота не попал. Я думаю, это нервы, да и возраст молодой у наших футболистов.

Как оценю неудачное возобновление сезона? Команда не обращает на это внимание, тренируется и выполняет свою работу», — приводит слова Лоськова официальный сайт «Локомотива».

Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).