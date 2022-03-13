«Химки» — «Сочи»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Сочи» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Химки»: Лантратов, Тихий, Набиуллин, Боженов, Волков, Глушаков, Мирзов, Камышев, Сабович, Главчич, Ламкел Зе.



Запасные: Генералов, Юран, Кухарчук, Магомедов, Руденко, Долгов, Садыгов.



«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Родриго, Дркушич, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Кассьерра.



Запасные: Джанаев, Заболотный, Маргасов, Макарчук, Прохин, Попов, Жоаозиньо, Воробьёв, Мелкадзе.

«Химки» набрали 14 очков в 20 матчах и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице нынешнего розыгрыша РПЛ. «Сочи» (37) – на 4-м месте.