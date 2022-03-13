«Химки» — «Сочи»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Сочи» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Химки»: Лантратов, Тихий, Набиуллин, Боженов, Волков, Глушаков, Мирзов, Камышев, Сабович, Главчич, Ламкел Зе.
Запасные: Генералов, Юран, Кухарчук, Магомедов, Руденко, Долгов, Садыгов.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Родриго, Дркушич, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Кассьерра.
Запасные: Джанаев, Заболотный, Маргасов, Макарчук, Прохин, Попов, Жоаозиньо, Воробьёв, Мелкадзе.
«Химки» набрали 14 очков в 20 матчах и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице нынешнего розыгрыша РПЛ. «Сочи» (37) – на 4-м месте.
- 13 марта 2022
-
13:11
-
13:04
-
12:51
-
12:33
-
12:29
-
12:14
-
12:02
-
11:57
-
11:46
-
11:35
-
11:34
-
11:26
-
11:02
-
10:52
-
10:36
-
10:31
-
10:25
-
10:13
-
10:00
-
09:59
-
09:42
-
09:34
-
09:30
-
09:19
-
09:00
-
07:51
-
05:04
-
04:31
-
04:08
-
04:02
-
03:50
-
03:27
-
03:20
-
02:39
-
02:09