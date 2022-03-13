«Крылья Советов» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 13 марта, состоится матч «Крылья Советов» — «Зенит». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Илья Елеференко (Москва) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Кирилл Силантьев (Самара).
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 44 очка в 20 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (28) — на 8-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Динамо» (42) и ЦСКА (39).
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