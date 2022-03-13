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«ПСЖ» открыт к предложениям по Неймару

«ПСЖ» открыт к предложениям по Неймару
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«Пари Сен-Жермен» открыт к предложениям по бразильскому нападающему Неймару, информирует Telefoot.

Согласно сведениям источника, парижане не станут удерживать 30-летнего бразильца, если получат по нему интересное предложение. Однако руководство «ПСЖ» опасается, что финансовые запросы Неймара в плане зарплаты могут отпугнуть потенциальных претендентов на игрока.

Ранее сообщалось, что после очередного фиаско в еврокубках руководство «Пари Сен-Жермен» намерено перестроить проект развития клуба. Одним из главных пунктов в новом векторе развития парижан может стать уход бразильского нападающего Неймара.

Ранее «ПСЖ» уступил мадридскому «Реалу» со счётом 2:3 по сумме двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане в очередной раз выбыли из еврокубков, не добившись своих целей, что вызывает недовольство боссов команды.

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