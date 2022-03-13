«Челси» — «Ньюкасл Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 13 марта, состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Николас Хоптон. В роли резервного рефери выступит Майкл Солсбери.
Лондонский «Челси» в 27 матчах набрал 56 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (31) — на 14-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (69).
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