В афинском АЕКе подтвердили интерес к хавбеку «Краснодара» Гжегожу Крыховяку

Спортивный директор АЕКа Панайотис Коне подтвердил, что греческий клуб интересуется полузащитником «Краснодара» Гжегожем Крыховяком.



«Крыховяк может перейти в АЕК? Да, это правда. Нам действительно интересен польский полузащитник», — приводит слова Коне «Спорт-экспресс».



Ранее появилась информация, согласно которой Крыховяк будет выступать за АЕК до конца сезона-2021/2022, после чего вернётся в российскую команду.



Напомним, «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его тренерским штабом. Также клуб приостановил контракты с восемью легионерами. Речь идёт о Вандерсоне, Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Реми Кабелла и Викторе Классоне. Кабелла и Классон уже покинули клуб.

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