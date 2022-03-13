В Испании сообщили, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом» ещё 30 января

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом». Ближайшим летом футболист станет свободным агентом и присоединится к «Королевскому клубу», информирует журналист Marca Рамон Альварес.

Согласно сведениям источника, Мбаппе подписал контракт с «Реалом» ещё 30 января. При заключении сделки присутствовали юрист игрока, гендиректор «Реала» и вице-президент мадридского клуба по экономическим вопросам.

Несмотря на имеющийся контракт со «сливочными», Мбаппе максимально профессионально проявил себя в противостоянии «ПСЖ» и «Реала» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, забив по голу в каждом из двух матчей. Дата официального объявления трансфера Килиана будет выбрана руководством испанского клуба.

Напомним, Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Действующий контракт форварда с клубом истекает в июне 2022 года. Ранее стало известно, что парижане хотели сохранить 23-летнего футболиста, заключив с ним новый контракт до 2024 года. По условиям контракта Мбаппе получал бы зарплату в размере € 50 млн за сезон. Также футболист получил бы € 100 млн в качестве бонуса за лояльность, если решил бы остаться в «Пари Сен-Жермен».

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