Баженов: у «Краснодара» не лучшие времена. Наконец могу сказать — «Спартак» победит

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«У «Краснодара» не лучшие времена. Не думаю, что «Спартак» должен испытать какие-то большие проблемы. Обычно я не знаю, как сложится матч, сейчас же наконец-то могу сказать, что красно-белые победят уверенно. Смотрю на «Краснодар» — непонимание того, что происходит.



Понимаю, что надо отбрасывать всё лишнее, выходить на поле и играть. «Спартак» сейчас прибавляет, находит свою определённую игру, плюс у них хорошая ротация. «Краснодару» будет тяжело», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» — «Краснодар» состоится сегодня, 13 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск.