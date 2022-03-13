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«Спартак» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
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Баженов: у «Краснодара» не лучшие времена. Наконец могу сказать — «Спартак» победит

Баженов: у «Краснодара» не лучшие времена. Наконец могу сказать — «Спартак» победит
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Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«У «Краснодара» не лучшие времена. Не думаю, что «Спартак» должен испытать какие-то большие проблемы. Обычно я не знаю, как сложится матч, сейчас же наконец-то могу сказать, что красно-белые победят уверенно. Смотрю на «Краснодар» — непонимание того, что происходит.

Понимаю, что надо отбрасывать всё лишнее, выходить на поле и играть. «Спартак» сейчас прибавляет, находит свою определённую игру, плюс у них хорошая ротация. «Краснодару» будет тяжело», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» — «Краснодар» состоится сегодня, 13 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск.

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