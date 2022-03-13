Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Комбаров описал игру «Спартака» при Паоло Ваноли

Дмитрий Комбаров описал игру «Спартака» при Паоло Ваноли
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о работе главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.

«Рисунок игры при Ваноли, наверное, какой-то есть, как и свой стиль: центр поля сейчас играет фундаментально, не позволяют сопернику много контролировать мяч и в принципе доминируют», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» — «Краснодар» состоится сегодня, 13 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Краснодар».

«Краснодар» набрал 32 очка в 19 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (26) — на 9-м месте.

Новость по теме
Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022