Дмитрий Комбаров описал игру «Спартака» при Паоло Ваноли

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о работе главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.

«Рисунок игры при Ваноли, наверное, какой-то есть, как и свой стиль: центр поля сейчас играет фундаментально, не позволяют сопернику много контролировать мяч и в принципе доминируют», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» — «Краснодар» состоится сегодня, 13 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Краснодар».

«Краснодар» набрал 32 очка в 19 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (26) — на 9-м месте.