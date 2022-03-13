«Ювентус» помогает беженцам с Украины

Пресс-служба «Ювентуса» на официальном сайте рассказала о помощи туринского клуба беженцам с Украины.

Автобусы, которые были отправлены на Украину несколькими днями ранее, вернулись в Италию с 80 беженцами, большая часть из которых – дети. Некоторые из них являются представителями украинских футбольных школ.

По прибытии беженцев делегация «Ювентуса» доставила им предметы первой необходимости.

«Делегация «Ювентуса» в составе около 20 человек также привезла предметы первой необходимости, одежду и лекарства, собранные благодаря усилиям сотрудников клуба. Украинские беженцы были тепло приняты и размещены в местном отеле.

Долгий путь с Украины в Италию благополучно закончился для людей, которые были вынуждены стать путешественниками. Теперь они попытаются оставить позади тот ужас, от которого уехали, и заглянуть в будущее», — сообщается на официальном сайте «Ювентуса».

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