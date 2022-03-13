Альфонсо Дэвис вернулся к тренировкам. Ранее у игрока обнаружили признаки миокардита
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21-летний защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис приступил к тренировкам на базе мюнхенцев, сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Сегодня, 13 марта, Дэвис провёл беговую тренировку на базе «Баварии» на Зебенерштрассе впервые почти за два месяца. Восстановление футболиста «Баварии» займёт ещё три-четыре недели, первое время футболист будет получать умеренные нагрузки. Напомним, ранее Дэвис перенёс коронавирусную инфекцию, после чего у футболиста появились признаки миокардита.
Мюнхенская «Бавария» в 26 матчах набрала 60 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. Ранее мюнхенский клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, обыграв «Ред Булл Зальцбург» (1:1, 7:1).
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