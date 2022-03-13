Вратарь «Сочи» Денис Адамов получил травму в матче с «Химками» и покинул поле на носилках
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Голкипер «Сочи» Денис Адамов получил травму в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:0).
В концовке встречи Адамов выскочил за пределы штрафной «Сочи» страховать оборону, где успел первым к мячу, но нападающий «Химок» Александр Руденко не сумел остановиться, врезавшись во вратаря, после чего получил жёлтую карточку. После этого стыка Адамов неудачно приземлился на газон и не смог подняться. Позже вратаря унесли на носилках в сторону машины скорой помощи. Вместо Адамова на поле вышел голкипер «Сочи» Сослан Джанаев.
«Химки» набрали 15 очков в 21 матче и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. «Сочи», набрав 38 очков, остаётся на четвёртом месте в таблице.
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