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Живоглядов: гол ЦСКА на последних минутах — потеря концентрации со стороны «Локомотива»

Живоглядов: гол ЦСКА на последних минутах — потеря концентрации со стороны «Локомотива»
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Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).

«Это было московское дерби, борьба на каждом участке поля. Думаю, игра понравилась болельщикам: открытая, с обилием хороших моментов и атак. ЦСКА реализовал на одну больше. Гол на последних минутах — потеря концентрации с нашей стороны. ЦСКА и в прошлом матче забил уже в добавленное время.

Моя голевая передача на Изидора? Жемалетдинов дал пас, я продвинулся и навесил в штрафную. Есть, конечно, доля везения, что эта передача прошла мимо двух защитников ЦСКА. Изидор сравнял счёт. Игра складывалась так, что в первом тайме мы больше атаковали правым флангом», — приводит слова Живоглядова «Спорт-экспресс».

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