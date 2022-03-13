Голы Мбаппе и Неймара помогли «ПСЖ» разгромить «Бордо»

Сегодня, 13 марта, в матче 28-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал на своём поле «Бордо». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье.

Счёт в матче на 24-й минуте открыл нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, в роли ассистента выступил Жоржиньо Вейналдум. На 52-й минуте преимущество парижан удвоил бразилец Неймар, который забил после передачи Ашрафа Хакими. На 61-й минуте Леандро Паредес своим голом довёл преимущество хозяев до разгромного, установив финальный счёт в матче — 3:0.

«ПСЖ» в 28 матчах набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Бордо» (22) – на последнем, 20-м месте в таблице.