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Голы Мбаппе и Неймара помогли «ПСЖ» разгромить «Бордо»

Голы Мбаппе и Неймара помогли «ПСЖ» разгромить «Бордо»
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Сегодня, 13 марта, в матче 28-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал на своём поле «Бордо». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье.

Счёт в матче на 24-й минуте открыл нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, в роли ассистента выступил Жоржиньо Вейналдум. На 52-й минуте преимущество парижан удвоил бразилец Неймар, который забил после передачи Ашрафа Хакими. На 61-й минуте Леандро Паредес своим голом довёл преимущество хозяев до разгромного, установив финальный счёт в матче — 3:0.

«ПСЖ» в 28 матчах набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Бордо» (22) – на последнем, 20-м месте в таблице.

Франция - Лига 1. 28-й тур
13 марта 2022, воскресенье. 15:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Бордо
Бордо
1:0 Мбаппе – 24'   2:0 Неймар – 52'   3:0 Паредес – 61'
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