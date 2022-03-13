Голы Мбаппе и Неймара помогли «ПСЖ» разгромить «Бордо»

Сегодня, 13 марта, в матче 28-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал на своём поле «Бордо». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье.
Счёт в матче на 24-й минуте открыл нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, в роли ассистента выступил Жоржиньо Вейналдум. На 52-й минуте преимущество парижан удвоил бразилец Неймар, который забил после передачи Ашрафа Хакими. На 61-й минуте Леандро Паредес своим голом довёл преимущество хозяев до разгромного, установив финальный счёт в матче — 3:0.
«ПСЖ» в 28 матчах набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Бордо» (22) – на последнем, 20-м месте в таблице.
- 13 марта 2022
-
17:51
-
17:41
-
17:33
-
17:20
-
16:59
-
16:51
-
16:41
-
16:37
-
16:29
-
16:29
-
16:19
-
16:15
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:58
-
15:41
-
15:41
-
15:34
-
15:26
-
15:21
-
15:11
-
15:03
-
15:00
-
14:31
-
14:26
-
14:04
-
13:59
-
13:57
-
13:51
-
13:36
-
13:28
-
13:26
-
13:11
-
13:04