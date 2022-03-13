Фанаты «Зенита» поддержали Тимощука баннером, Украина лишила его всех титулов

В эти минуты в Самаре проходит матч 21-го тура РПЛ. «Крылья Советов» принимают «Зенит». Болельщики гостевой команды вывесили баннер, посвящённый тренеру Анатолию Тимощуку. Фанаты «Зенита» поддержали специалиста, который ранее был лишён всех титулов украинскими футбольными властями.



«Толя, мы с тобой», — говорится на баннере фанатов сине-бело-голубых.



Ранее стало известно, что на Украине Тимощука лишили тренерской лицензии PRO, а также всех титулов. Таким образом украинская сторона отреагировала на то, что Тимощук продолжил работу в «Зените», несмотря на военную спецоперацию России на Донбассе.



Отметим, что сам Тимощук опубликовал в соцсетях призыв к миру, но при этом он был нейтральным, без указания виноватых и негативных слов в адрес российских властей.

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