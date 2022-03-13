«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».
«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Мартинс, Мозес, Промес, Бакаев, Николсон.
Запасные: Максименко, Свинов, Денисов, Литвинов, Чернов, Классен, Пруцев, Зобнин, Хлусевич, Игнатов, Ларссон, Соболев.
«Краснодар»: Сафонов, Чернов, Сорокин, Мартынович, Петров, Черников, Сперцян, Кривцов, Ионов, Манелов, Ильин.
Запасные: Городов, Агкацев, Литвинов, Исаенко, Газинский, Якимов, Рейхмен, Кучугура, Попов.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Кирилл Большаков (Санкт-Петербург) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).
- 13 марта 2022
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