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«Спартак» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ

«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Мартинс, Мозес, Промес, Бакаев, Николсон.

Запасные: Максименко, Свинов, Денисов, Литвинов, Чернов, Классен, Пруцев, Зобнин, Хлусевич, Игнатов, Ларссон, Соболев.

«Краснодар»: Сафонов, Чернов, Сорокин, Мартынович, Петров, Черников, Сперцян, Кривцов, Ионов, Манелов, Ильин.

Запасные: Городов, Агкацев, Литвинов, Исаенко, Газинский, Якимов, Рейхмен, Кучугура, Попов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Кирилл Большаков (Санкт-Петербург) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).

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