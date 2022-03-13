«Севилья» не сумела обыграть «Райо Вальекано» в матче 28-го тура Примеры

Сегодня, 13 марта, на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде в рамках 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Райо Вальекано» принимал «Севилью». Команды не сумели выявить победителя, счёт – 1:1.



Счёт был открыт в начале второго тайма. На 46-й минуте отличился форвард хозяев Бебе, ему ассистировал Иван Балиу.

Гол Бебе:

На 63-й минуте полузащитник «Севильи» Томас Дилейни забил ответный мяч, голевой пас отдал Хесус Корона.

Мяч Дилейни:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хуан Мунуэра. Ему помогали ассистенты Анхель Невадо Родригес и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери – Алехандре Алеман Перес.



После 28 сыгранных туров «Севилья» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 56 очков. «Райо Вальекано» (32) находится на 13-м месте в таблице.