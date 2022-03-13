Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти — о победе над «ПСЖ»: у нас нет эйфории. Мы выиграли лишь один матч

Анчелотти — о победе над «ПСЖ»: у нас нет эйфории. Мы выиграли лишь один матч
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии команды после победы над «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В клубе или команде нет эйфории. Мы продолжаем свой путь в Лиге чемпионов, а завтра сыграем в другом турнире. Команда привыкла смотреть вперёд, такова история нашего клуба. Мы выиграли всего один матч, и это лишь игра плей-офф Лиги чемпионов.

Это было нечто большее, чем спорт. Это эмоции, атмосфера. Болельщики подталкивали команду, и это было очень важно на эмоциональном уровне.

Атмосфера на «Сантьяго Бернабеу» помогает нам в важных матчах. Я очень рад видеть счастье мадридистов», — цитирует Анчелотти Marca.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «ПСЖ» со счётом 3:1. В первой игре, которая прошла в Париже, победили хозяева (1:0).

Новость по теме
«Бензема сделал счастливым весь Мадрид». Анчелотти — об ответной игре с «ПСЖ» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022