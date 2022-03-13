Лещенко: деньги не главное в РПЛ, раз между «Динамо» и «Зенитом» теперь всего 3 очка
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Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко поделился мнением о потере очков «Зенитом» в матче 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Сине-бело-голубые упустили победу, сыграв вничью 1:1.
«Я рад за «Крылья Советов». Несмотря на то что у них забрали Сергеева и ещё нескольких игроков, они достойно бились с «Зенитом». Это отрадно. Конечно, этот результат повлияет на расстановку мест. Я доволен таким исходом матча питерцев! Деньги не главное в чемпионате, раз между «Динамо» и «Зенитом» теперь всего 3 очка.
Деньги — это комфорт. Бюджет решает многое. У кого больше средств, тот и находится на лидирующей позиции. Не думаю, что «Зенит» посыпется», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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