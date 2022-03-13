Радченко: «Крылья» до последней минуты хотели выиграть, «Зенит» не был готов к этому

Бывший российский футболист Дмитрий Радченко высказался о результате матча 21-го тура РПЛ, в котором «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счётом 1:1.
«Обе команды подготовились хорошо к этому матчу. Поэтому игра получилась с минимальным количеством моментов. Концовка была напряжённой, очень понравилось, что «Крылья» до последней минуты хотели выиграть, «Зенит», может, где-то не был готов к этому.
Три очка — небольшой разрыв. «Динамо» и «Зенит» ещё будут терять. Очень хорошо, что во второй части чемпионата есть интрига», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Зенит» продолжает лидировать в РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 45 очков. Теперь «Зенит» опережает занимающее второе место «Динамо» на три очка. «Крылья Советов» с 29 очками занимают 8-е место в турнирной таблице.
- 13 марта 2022
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