Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда будет объявлен состав сборной России на мартовский сбор

Стало известно, когда будет объявлен состав сборной России на мартовский сбор
Комментарии

Один из тренеров сборной России Николай Писарев рассказал, когда будет объявлен состав национальной команды на мартовский сбор.

«Состав на сбор объявим завтра (14 марта. — Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Писарева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Ранее УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Такие санкции были введены в связи со специальной военной операцией России на территории Украины.

Сборная России должна была принять участие в стыковых матчах к чемпионату мира в Катаре. В полуфинале подопечные Валерия Карпина должны были встретиться с командой Польши, но после отстранения сборной России Польша автоматически вышла в финал мини-турнира, где встретится с победителем пары Швеция — Чехия.

Новость по теме
Писарев: продолжаем работать. У нас завтра совещание по вопросу сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022