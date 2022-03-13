Стало известно, когда будет объявлен состав сборной России на мартовский сбор

Один из тренеров сборной России Николай Писарев рассказал, когда будет объявлен состав национальной команды на мартовский сбор.

«Состав на сбор объявим завтра (14 марта. — Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Писарева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Ранее УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Такие санкции были введены в связи со специальной военной операцией России на территории Украины.



Сборная России должна была принять участие в стыковых матчах к чемпионату мира в Катаре. В полуфинале подопечные Валерия Карпина должны были встретиться с командой Польши, но после отстранения сборной России Польша автоматически вышла в финал мини-турнира, где встретится с победителем пары Швеция — Чехия.