«Спартак» — «Краснодар»: Сперцян вывел гостей вперёд на 5-й минуте матча

Сегодня, 13 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» принимает «Краснодар».
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 5-й минуте отличился полузащитник гостей Эдуард Сперцян.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогают ему ассистенты Кирилл Большаков (Санкт-Петербург) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».
«Краснодар» набрал 32 очка в 19 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (26) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).
- 13 марта 2022
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