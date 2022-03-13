Сарвели: «Крылья Советов» пропустили ненужный гол в матче с «Зенитом»

Форвард «Крыльев Советов» Владислав Сарвели подвёл итоги матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча закончилась со счётом 1:1.
«Наверное, нам надо приспособиться к полю, погоде, начинать реализовать свои моменты. Сегодня их было меньше, но мы пытались создать. К сожалению, пропустили ненужный гол, но в концовке отыгрались. Дальше будем прибавлять.
В первом тайме игра в основном шла на Зиньковского? Так получилось. Ничья с «Зенитом» — хороший результат. С Сергеевым не получилось пообщаться. Первый раз слышу о заочном соперничестве по количеству голов с ним», — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Зенит» продолжает лидировать в РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 45 очков. Теперь «Зенит» опережает занимающее второе место «Динамо» на три очка. «Крылья Советов» с 29 очками занимают 8-е место в турнирной таблице.
- 13 марта 2022
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