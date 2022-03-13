«Монако» проиграл «Страсбургу». Головин появился на поле на 73-й минуте

Сегодня, 13 марта, на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге в рамках 28-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» принимал «Монако». Хозяева одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит в первом тайме. На 23-й минуте отличился защитник Александер Джику, ему ассистировал Кевин Гамейро.



Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в сегодняшнем матче на замену. Он появился на поле на 73-й минуте.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Эрик Ваттеллье. Ему помогали ассистенты Джемель Зитуни и Алексис Оже. Резервный рефери – Орельен Пети.



После 28 сыгранных туров «Страсбург» располагается на третьем месте в турнирной таблице французской Лиги 1, имея в своём активе 47 очков. «Монако» с 41 очком находится на восьмом месте в таблице.