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«Монако» проиграл «Страсбургу». Головин появился на поле на 73-й минуте

«Монако» проиграл «Страсбургу». Головин появился на поле на 73-й минуте
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Сегодня, 13 марта, на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге в рамках 28-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» принимал «Монако». Хозяева одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 23-й минуте отличился защитник Александер Джику, ему ассистировал Кевин Гамейро.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в сегодняшнем матче на замену. Он появился на поле на 73-й минуте.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Эрик Ваттеллье. Ему помогали ассистенты Джемель Зитуни и Алексис Оже. Резервный рефери – Орельен Пети.

После 28 сыгранных туров «Страсбург» располагается на третьем месте в турнирной таблице французской Лиги 1, имея в своём активе 47 очков. «Монако» с 41 очком находится на восьмом месте в таблице.

Франция - Лига 1. 28-й тур
13 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Джику – 23'
Комментарии
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